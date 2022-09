Mark van Bommel maant aan tot kalmte: "Competitie is moeilijker dan ik dacht"

Royal Antwerp FC staat met zes op zes aan de leiding in de Jupiler Pro League. Dit weekend kan een record geëvenaard worden.

Als Antwerp ook Westerlo klopt, dan pakt het 21 op 21 en dat is het record van het jaar 1930 dat geëvenaard kan worden.

“Dat we op recordkoers zitten betekent dat we het goed doen”, vertelt Van Bommel. “Het geloof stijgt, en mensen praten erover, maar we mogen er nu niet op beginnen azen of te hard van stapel lopen. Op een dag volgt die eerste nederlaag toch, en wat ga je dan doen?”

“In die fase zitten we nog lang niet, dat je als topclub kunt zeggen: ‘Vandaag wordt het 2-0 of 3-0. De Belgische competitie is bovendien moeilijker dan ik dacht. In Nederland kan je, met alle respect, een aantal tegenstanders opsommen waarvan je zeker wint. Dat kun je in België vergeten. In Nederland móét je voetballen ten koste van alles. Hier hoeft dat niet en dat vind ik prima.”