📷 STVV ontbindt contract speler, die al al voorgesteld werd bij nieuwe club

STVV heeft het contract met Jonathan Buatu in onderling overleg beรซindigd.

“Jonathan Buatu en STVV hebben het contract in onderling overleg ontbonden. STVV dankt Buatu voor zijn inzet en professionaliteit bij de club en wenst hem het allerbeste in zijn verdere carrière!”, laat STVV weten op zijn officiële kanalen.

Zijn verdere carrière is meteen al duidelijk, want het Franse Valenciennes kondigde de komst van Buatu aan op zijn website. De ploeg speelt in de Franse tweede klasse.