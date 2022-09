René Vandereycken streng voor Noa Lang: "Voor een topclub in het buitenland?"

Noa Lang kondigde in mei al in het groot en het breed zijn transfer aan, maar ondertussen is hij nog altijd een speler van Club Brugge.

Het Nieuwsblad hield een dubbelinterview met René Vandereycken en Franky Van der Elst. Zo werd gepolst naar de positie en transfer van Noa Lang. “Ik vind die persoonlijk nog altijd overroepen”, zegt Vandereycken, iets waarvan Van der Elst nogal verbaasd opkijkt. “Hij kan héél goed dribbelen, ja. In de breedte. En achteruit ook. Maar naar de goal toe is het allemaal al veel minder”, gaat Vanderecyken verder. “Pas op, voor Club is hij een heel goede speler. Maar voor een topclub in het buitenland? Er zit veel verschil tussen De Ketelaere en Lang. Dat er niet veel buitenlandse interesse was, heeft niet alleen met zijn gedrag uit het verleden te maken, maar vooral met zijn kwaliteiten.” Zeker met Yaremchuk en Jutgla in de ploeg wordt het een heel moeilijke puzzel om iedereen tevreden te houden qua speelminuten.