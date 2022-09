Union gelooft in filosofie én Karel Geraerts: "Dichtst bij de Premier League"

Het sprookje van Union SG blijft ook dit seizoen verder bestaan. Sportief directeur Chris O'Loughlin spreekt over de succesformule.

Het scheelde maar een haar of Union SG werd vorig seizoen als promovendus kampioen in de Jupiler Pro League. Volgens de sportief directeur van de club werkt de filosofie die de club wil volgen perfect.

Ze zoeken telkens de juiste profielen uit. “Spelers die ondergewaardeerd zijn. Undav, die uit de Duitse derde klasse komt, is daar het beste voorbeeld van. Specifiek is dat de Belgische competitie fysiek enorm veeleisend is: qua aantal high intensity runs komt die het dichtst bij de Premier League”, vertelt O'Loughlin in De Zondag.

“Qua mentaliteit zoeken we spelers die met tegenslagen kunnen omgaan. Mannen met een groot verlangen en focus, en die op en naast het veld niet alleen maar met hun eigen carrière bezig zijn, maar ook Union vooruit willen helpen.”

Ook de keuze voor Karel Geraerts om Mazzu op te volgen is er niet zomaar gekomen. “De voorbije drie jaar ontwikkelde hij zich hier uitstekend als assistent. Hij is enorm rustig en panikeert niet. In een moeilijke situatie is hij in staat een stap achteruit te zetten en die in perspectief te bekijken.”

“Dat is erg belangrijk voor een coach. Karel past in onze cultuur, is tactisch heel sterk en kan duidelijk communiceren met zijn spelers. Hij heeft als hoofdcoach niet de ervaring van Mazzu, maar is heel leergierig.”