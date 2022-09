🎥 Clement wint met Monaco, maar heeft te maken met ontevreden sterspeler

Monaco vond weer aansluiting met de middenmoot na een zege tegen Nice (0-1). Philippe Clement zal echter ook wat plooien moeten gladstrijken, want sterspeler Wissam Ben Yedder was niet bepaald blij.

Toen duidelijk werd dat hij niet mocht invallen trok de aanvaller naar de kleedkamer. Enkele minuten later was hij blijkbaar wel overtuigd dat hij op de bank moest gaan plaatsnemen, maar hij was er niet blij mee. Philippe Clement ging met hem praten na het laatste fluitsignaal.