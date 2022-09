Moeder van Julien Duranville verrast: "Al gepraat met Roberto Martinez voor WK"

Julien Duranville liet zich afgelopen weekend voor het eerst opmerken bij het A-elftal van RSC Anderlecht.

Vrijdag scoorde hij in de Challenger Pro League tegen RWDM, zondag scoorde Duranville zijn eerste goal in de Jupiler Pro League. Het gaat hard voor de amper 16-jarige voetballer, maar voor mama Ariane Malongo kan het niet snel genoeg gaan.

“Als hij de ploeg kan helpen, waarom zouden ze hem dan niet aan de aftrap zetten? De coach beslist, maar hij wil graag zijn potentieel tonen”, vertelt ze in Het Nieuwsblad.

Want de doelstelling lijkt duidelijk. “Zijn ultieme doel is het WK in Qatar. Ik weet dat dat WK er snel zal zijn, maar mijn zoon heeft een zeldzaam profiel en hij praatte al met Roberto Martinez. Als hij zich doorzet bij Anderlecht, mag hij toch hopen op een selectie?”