Officieel: Lommel huurt verdediger van zusterclub Manchester City

Lommel SK heeft op de laatste dag van deze mercato beroep gedaan op zusterclub Manchester City om een nieuwe verdediger binnen te halen.

Het is officieel: Lommel heeft zich zonet versterkt met de 21-jarige centrale verdediger Yaboah Amankwah. Ze huren de Ghanees van zusterclub Manchester City. Vorig seizoen speelde Amankwah bij op uitleenbasis voor Accrington Stanley in de League One.

Het komende seizoen wordt de verdediger dus uitgeleend aan Lommel en zal hij opdraven in de Challenger Pro League. Bij Lommel zijn ze in ieder geval zeer tevreden dat ze de talentvolle Amankwah naar België hebben weten te halen.