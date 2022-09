Toon Raemaekers van Mechelen naar Lierse K.: "Alle partijen worden er beter van"

Lierse Kempenzonen haalde maandag Toon Raemaekers op huurbasis weg bij KV Mechelen.

De 21-jarige Toon Raemaekers heeft een duidelijk doel met zijn uitleenbeurt. “Ik wil beter worden en dan moet je aan spelen toekomen. Op KV Mechelen lukte me dat onvoldoende. In die zin is deze huurovereenkomst een deal waar alle partijen beter van kunnen worden”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

“Ik schat de kansen om te spelen in Lier hoger in dan in Mechelen. Het moet de bedoeling worden om de ploeg de komende maanden zo veel mogelijk bij te brengen om nadien sterker terug te kunnen keren naar Mechelen. Want de overeenkomst geldt maar voor één seizoen.”

Lierse K. doet het momenteel zeer goed. “Door het feit dat ik zovele jongens al kende, heb ik de resultaten van Lierse ook van heel nabij gevolgd. Ze zitten in een perfecte flow en het moet de bedoeling worden die ook aan te houden. Daar ga ik proberen aan mee te werken.”