Verhaeghe ziet een gemotiveerde Noa Lang: "Hij zei: ik ben nog maar 23 en voel me hier goed, ik blijf"

Noa Lang gaf tijdens de zomer een interview waarin hij duidelijk liet verstaan dat hij niet meer in België zou spelen. De transferperiode bracht echter niet wat hij ervan verwachtte. Voorzitter Bart Verhaeghe ziet echter nog steeds een gemotiveerde speler.

Lang was kieskeurig. "Hij kon vertrekken en heeft genoeg aanbiedingen gehad. Maar hij was zeer selectief en wilde niet zomaar vertrekken. Op een bepaald moment zei hij: Ik blijf bij Club", zegt Verhaeghe in Het Nieuwsblad. "Ik ben heel respectvol naar de club, ben de club heel dankbaar en voel me hier goed thuis. Ik kan Cham­pions League spelen, ik wil weer kampioen spelen. Ik wil naar het WK, voel me hier goed en ben nog maar 23 jaar. Noa is een goeie gast en ligt zeer goed in de groep.”

Dat interview relativeert Verhaeghe dus. "Ochot, is dat zó erg? Hij gaat daaruit leren, zoals hij uit zoveel dingen leert en iedereen dat doet. Zoals De Ketelaere afgelopen weekend zijn man niet had mogen laten lopen op het middenveld, zal hij nu ook weten dat hij dat bij AC Milan niet meer moet doen. Zelfs bij een brave jongen zoals Charles gebeuren er dingen zoals bij Noa. Val hen daar niet mee lastig. Ik verwacht van Noa Lang nog wel mooie dingen bij Club.”