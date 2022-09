Mazzu wil aanpassingen zien bij Anderlecht: "Silva moet frisser in de box komen, anderen moeten zijn spurts overnemen"

Anderlecht moet na de 1 op 9 in de competitie dringend herbronnen. Een goede prestatie tegen het Deense Silkeborg zou het vertrouwen al een boost geven. Daarvoor rekent daarop, want ook hij wordt door een deel van de fans al in vraag gesteld.

"Weet je, ik onthou vooral het positieve uit de match tegen Leuven. Dat we toch de mentaliteit toonden om tot het einde te blijven knokken. We slikken twee domme tegendoelpunten ja, maar we zijn ook telkens teruggekeerd. Daarop moeten we bouwen. Ja, Diawara was één van de jongens die een fout maakte, maar daar zag ik deze week nog weinig van. We gingen hem net wisselen voor Kana, want ik zag dat de vermoeidheid toesloeg", aldus Mazzu.

Maar Silkeborg wordt een heel andere wedstrijd. "Het is ook een heel andere competitie. Een heel goeie ploeg. Iedereen in België mag dan wel denken dat we sowieso moeten winnen, maar dat dachten ze van Young Boys ook. En dat was toch een CL-ploeg vorig seizoen."

Maar Mazzu wil ook progressie zien. En jongens die hun verantwoordelijkheid opnemen. "Of Vertonghen 90 minuten kan spelen? Ik ben God niet, dat weet ik niet. We zullen dat moeten zien tijdens de match als hij start. En ja, Fabio Silva staat er dikwijls te veel alleen voor. Hij moet dan veel gaan lopen om de bal op te halen. Anderen moeten dat van hem deels overnemen, want hij moet frisser in de box komen."