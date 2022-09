Sterkhouder op het middenveld van Antwerp ziet zijn transferwaarde meer dan verdubbelen

De gerenommeerde website Transfermarkt.com heeft een update gedaan van de marktwaarde van de spelers in de Jupiler Pro League. Eén speler van Antwerp zijn goede prestaties en de sterke seizoensstart van zijn club worden beloond.

De marktwaarde van Alhassan Yusuf (22) wordt door Transfermarkt.com meer dan verdubbeld. Van 2,2 miljoen euro gaat hij naar 4,5 miljoen euro. Zo maar even een stijging van 2,3 miljoen euro. Helemaal onlogisch is dit niet. Hij is één van de absolute sterkhouders bij Antwerp en draagt bij en profiteert van de sterke seizoensstart van zijn club.

Yusuf kwam vorige zomer over van IFK Göteborg voor 1 miljoen euro en heeft bij Antwerp nog een contract tot medio 2025. Tot op heden speelde hij dit seizoen 13 wedstrijden voor Antwerp waarin hij twee assists gaf. De kwaliteiten van Yusuf liggen niet zozeer in het maken van doelpunten of deze aanreiken, maar als verdedigende middenvelder loopt hij bij Antwerp alle gaten dicht.

Hij wordt vergeleken met Ngolo Kanté, de Franse verdedigende middenvelder van Chelsea.