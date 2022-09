Voormalig duo van Antwerp stond zij aan zij in de Champions League gisteren

Twee voormalige spelers van Antwerp werden bedankt voor bewezen diensten bij de 'Great Old', maar stonden gisteren zij aan zij in de Champions League met Maccabi Haifa tegen Benfica.

Abdoulaye Seck speelde van de zomer van 2018 tot en met deze transferperiode bij Antwerp. In totaal speelde hij 94 wedstrijden waarin hij zesmaal tot scoren kwam en drie assists gaf. Hij was een echte publiekslieveling met zijn steeds tomeloze inzet en duelkracht.

Dylan Batubinsika kwam in de zomer van 2017 uit de jeugd van PSG naar Antwerp. Hij maakte zijn debuut in de eerste match van Antwerp terug in eerste klasse. Hij hield mee de nul in een 0-0 gelijkspel tegen Anderlecht. 85 keer zou hij voor Antwerp uitkomen waarin hij viermaal tot scoren kwam en twee assists gaf. In de zomer van 2021 verliet hij Antwerp voor het Portugese Famalicao.

Seck en Batubinsika speelde 34 keer samen bij Antwerp en dit verhaal herhalen ze nu bij Maccabi Haifa. Seck maakte de definitieve transfer terwijl Batubinsika wordt gehuurd door de Israëlische ploeg. Beide stonden gisterenavond voor het eerst samen aan de aftrap in het met 2-0 verloren duel tegen Benfica.

Soms kan het snel keren in het voetbal. Van de B-kern van Antwerp naar Champions League voetbal in minder dan één week voor Abdoulaye Seck.