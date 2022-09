Vertrek van Tuchel bij Chelsea, Inter op zijn hoede voor Romelu Lukaku

Inter ging woensdag in de Champions League met 0-2 onderuit tegen Bayern München, zonder de geblesseerde Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku zit nog eventjes aan de kant bij Inter door een blessure, maar zijn aandacht ging woensdag niet alleen naar de match van Inter.

Het grote nieuws kwam immers uit Londen, waar Chelsea het vertrek van trainer Thomas Tuchel aankondigde. Iets wat ze bij Inter met argusogen volgen.

Lukaku vertrok immers bij Chelsea omdat hij niet met Tuchel kon werken. “Het nieuws over het afscheid van Tuchel is nog vers, dus ik weet niet wat de impact zal zijn op de toekomst van Lukaku”, zei CEO Giuseppe Marotta aan Sky Sport.

“We willen dit seizoen van zijn diensten gebruik maken, op het einde van het jaar zullen we dan met Chelsea zijn situatie evalueren. Zij zijn nog steeds zijn eigenaar en ik denk dat het nog te vroeg is om te spreken over een verlengd verblijf.”