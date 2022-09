Britse regering laat beslissing over uitstellen matchen over aan de competities

De Britse regering heeft voetbalcompetities laten weten dat de wedstrijden dit weekend kunnen doorgaan, maar heeft de beslissing in handen van bestuursorganen gelaten.

Het is onduidelijk wat de Premier League, EFL en Football Association - die de Women's Super League organiseren - zullen beslissen.

Dat maakt de regering duidelijk in volgend statement: "De beslissing of sportwedstrijden doorgaan, is ter beoordeling van de organisatoren. Organisatoren kunnen overwegen om zwarte armbanden te dragen en een stilte in acht te nemen voordat de wedstrijden worden gespeeld."

De Noord-Ierse voetbalbond heeft al laten weten dat de matchen in Noord-Ierland dit weekend zullen worden uitgesteld uit respect voor de Queen.

