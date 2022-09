📷 OFFICIEEL The Great Old geeft youngster profcontract en haalt Braziliaan binnen

Royal Antwerp FC blijft bouwen aan de spelerskern. Ook aan de toekomst wordt op de Bosuil al gedacht.

Op sociale media laat Royal Antwerp FC weten dat Noa Weyns en Igor da Silva hun eerste profcontract ondertekend hebben bij de club.

Weyns (19) is een centrale verdediger die uit de jeugdopleiding van The Great Old komt. Igor Da Silva (18) is dan weer een Braziliaanse aanwinst.

De middenvelder werd overgenomen van Laranja Mecanica. Het is de bedoeling dat ze allebei doorgroeien naar de A-kern.