Sven Jaecques, Marc Overmars en Paul Gheysens willen successen behalen bij Antwerp: "Tussen ons drieën, dat klikt heel goed"

Antwerp is aan een steile opmars bezig binnen de Jupiler Pro League. Sinds een paar maanden hebben ze met Marc Overmars een belangrijke schakel aan het geheel toegevoegd.

Tegenover RTBF sprak de Algemeen Directeur van Antwerp, Sven Jaecques, over zijn relatie met Paul Gheysens en wat voor persoonlijkheid de voorzitter van Antwerp is. "Paul is een enorme persoonlijkheid en het is niet gemakkelijk om elke dag met hem samen te werken ... maar des te beter, anders zou het niet interessant zijn (knipoog). Hij is een harde werker, hij loopt over van ambitie, maar hij speelt ook een rol in de media: de echte Paul is een respectvolle man en helemaal niet arrogant, zoals vaak wordt afgebeeld. Hij is heel direct en dat verwacht hij ook van zijn medewerkers. Soms moet ik hem kalmeren... maar ook hij moet mij kalmeren (glimlacht) Nadat hij vorig seizoen de kleedkamer van Brian Priske binnenstormde, zei hij meteen dat hij zulke dingen niet graag doet en ze nooit meer wil doen."

Sinds een paar maanden is Marc Overmars toegevoegd aan de sportieve omkadering als Directeur Voetbalzaken. Met drie willen ze succes brengen bij Antwerp. "Hij wist niets van voetbal: zijn dingen zijn paarden en vastgoed, maar hij leerde heel snel en hield van de sfeer van het voetbal. En als hij beweerde alles te weten, zou hij nooit Marc Overmars hebben aangenomen. Tussen ons drieën, dat klikt heel goed", sloot Sven Jaecques af.