Wouter Vrancken op zijn hoede na stunt van Union: "Als je daar kunt gaan winnen..."

Zondag speelt Racing Genk in de vooravond op bezoek bij Union SG. Na de Europese zege van de Brusselaars is Wouter Vrancken op zijn hoede.

Union pakte een knappe overwinning bij Union Berlin, zo weet ook Vrancken. “Union Berlin werd vorig jaar vijfde in de Bundesliga. Als je daar kunt gaan winnen, heb je gewoon een goeie ploeg”, klinkt.

“Het was heel mooi voor Union, dat er altijd goed uitkomt op de counter, maar wij zijn vooral met onszelf bezig. Of dit onze eerste echte waardemeter sinds Club Brugge wordt? Zo kijk ik niet naar wedstrijden. De ploegen die wij geklopt hebben, heb ik ook punten zien afsnoepen van Anderlecht en Club Brugge. We moeten zondag hoe dan ook vol aan de bak.”

Over de breedte van de spelerskern is Vrancken ook duidelijk. “Het hangt ervan af of je van blessures gespaard blijft en dat kan je nooit voorspellen. Bij KV Mechelen miste ik op een bepaald moment drie centrale verdedigers. Dan kom je in de problemen. Er waren goeie redenen waarom we geen vleugelspits extra hebben gehaald. De volgende mercato volgt snel en met een WK in november wordt er een periode niet gevoetbald.”