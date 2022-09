Debast maakt grote indruk bij Anderlecht: "Ik hoop dat hij geselecteerd wordt voor de Rode Duivels, hij verdient het"

De meest consistente speler bij Anderlecht dit seizoensbegin? Zonder twijfel Zeno Debast. En dat wil wel wat zeggen, want de verdediger is er nog steeds maar 18. Maar niemand die nog twijfelt dat hij een grote toekomst tegemoet gaat.

Debast combineert zijn fysieke présence met een puntgave techniek. Zijn uitverdedigen is verzorgd en soms tovert hij dingen uit zijn voeten die je enkel bij creatieve middenvelders ziet. Daar is hij ook opgeleid, dus zo verbazingwekkend is het niet. Maar het is het totaalpakket dat maakt dat Roberto Martinez hem nu al in de voorselectie van de Rode Duivels zette.

Felice Mazzu ziet het allemaal graag gebeuren. "Hij speelt op een hoog niveau", knikte de trainer na de match tegen Silkeborg. "Ik hoop dat hij opgeroepen wordt voor de nationale ploeg, want eigenlijk verdient hij het gewoon om erbij te zijn."

Ook het publiek van Anderlecht apprecieert zijn prestaties. Tegen Silkeborg was hij het lichtpunt over de hele wedstrijd gezien. En zijn naam werd door heel het stadion gescandeerd.