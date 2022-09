Arteaga belust op revanche tegen Union: "We werden er vorig seizoen bestolen!"

KRC Genk neemt het zondag op tegen Union in het Dudenpark. Voor Gerardo Arteaga het uitgelezen moment om revanche te nemen voor vorig seizoen.

Genk heeft een sterke start genomen, maar speelde ook al tegen de vier laatsten in het klassement. Ik denk niet dat we zo sterk presteerden omdat de tegenstrevers zwak waren. Wij zijn klaar om ons met om het even welke ploeg te meten. Er zit vertrouwen en erg veel kwaliteit in onze groep. Dat zullen we ook tonen", aldus Arteaga in HBvL.

Vorig seizoen kreeg Union een omstreden strafschop diep in blessuretijd. “We werden toen bestolen en dat zijn we nog niet vergeten. Die revanchegevoelens leven in onze kleedkamer, wij gaan er alles aan doen om zondag te tonen waartoe we met deze ploeg in staat zijn.”