📷 Club Brugge mist sterkhouder ook tegen Porto

Club won op zaterdagavond tegen Seraing maar denkt al weer aan de volgende opdracht, dinsdag in en tegen Porto.

Net als in de eerste match tegen Bayer Leverkusen kan Club Bruggen niet rekenen op Clinton Mata. De verdediger die uitviel tegen Cercle Brugge is nog altijd geblesseerd en raakt niet op tijd fit voor dinsdag.

Ook Noa Lang en Tajon Buchanan zitten niet in de selectie. Abakar Sylla keert na zijn rust tegen Seraing weer terug.

