Mbaye Leye voor de match tegen Gent: "De stand is geen juiste weergave"

Zulte Waregem en KAA Gent sluiten de achtste speeldag af.

Door de overwinningen van Westerlo en Oostende staat Zulte Waregem nu samen met Cercle Brugge op de laatste plaats. In Gent worden dus best punten gepakt.

Volgens de coach van Zulte Waregem, Mbaye Leye, verdient zijn ploeg die plaats niet. "De stand is geen juiste weergave van onze verdiensten tijdens de wedstrijden. Maar we moeten durven bekennen dat we te veel individuele fouten begaan die telkens punten kosten en die moeten er dus uit", zegt Leye bij Het Laatste Nieuws.

"Ik hoorde van veel kenners dat voor Zulte Waregem de competitie pas echt begint vanaf speeldag negen, wanneer we een aantal tegenstanders van ons eigen niveau te bekampen krijgen. Wel, het is bijna zover."