Hoefkens en Skov Olsen geloven in de kwaliteiten van Club Brugge: "Als je hier niet komt om te winnen kan je beter thuisblijven"

Landskampioen Club Brugge gaat morgenavond in de Champions League op zoek naar een nieuwe gouden zaak in het klassement. Na de driepunter tegen Bayer Leverkusen wil Club stunten in het Estádio do Dragão van FC Porto. Coach Carl Hoefkens en Andreas Skov Olsen geloven in een stunt.

Club Brugge staat samen met Atlético Madrid aan de leiding in groep B van de Champions League. Club wil deze positie graag verstevigen en gaat voor de volle buit morgen in het Drakenstadion van FC Porto. Skov Olsen voelt dat Club klaar is voor de wedstrijd: "We gaan alles geven om morgen een goed resultaat neer te zetten, we zijn zowel mentaal als fysiek klaar om hen onder handen te nemen.

"Het zijn zes aantrekkelijke affiches en we hebben elke wedstrijd de beste vorm van onszelf nodig, anders kan je hier geen punten sprokkelen. Het is een fysiek sterke ploeg dus we moeten ervoor zorgen dat we ons spel kunnen blijven spelen. We zijn hier gekomen om te winnen, anders konden we beter thuisblijven. Hoewel we op voorhand ook zouden tekenen voor een punt, want dat is hier in dit stadion ook een goed resultaat."

Hoefkens beseft dat het Porto een lastige tegenstander zal zijn na het puntenverlies in Madrid vorige week: Porto wordt een grote challenge voor ons. Portugese ploegen zijn altijd een goede combinatie van kracht en techniek. We beseffen dat zij een resultaat moeten neerzetten. Porto gaat ons bij de keel grijpen en niet meer loslaten, daar moeten we professioneel mee zien om te gaan. We moeten mentaliteit tonen en agressief zijn in balbezit.

We blijven elke wedstrijd afzonderlijk bekijken, Porto is anders op verplaatsing dan Leverkusen thuis dat spreekt voor zich. Zij zullen uit een ander vaatje tappen na het puntenverlies in Madrid, Wij moeten uitgaan van onze kwaliteiten.