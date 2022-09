"Anderlecht heeft gefaald in zijn aankoopbeleid"

Anderlecht maakt een eerste kleine crisis door na de 10 op 24 die in de Jupiler Pro League gerealiseerd werd.

In Extra Time op Canvas werd heel veel aandacht besteed aan de malaise waarin Anderlecht opnieuw terecht gekomen is. Volgens Arnar Vidarsson is de selectie van paarswit niet breed genoeg. “Ze zijn niet gewapend voor Europees voetbal”, liet hij weten.

Er zijn volgens Vidarsson onvoldoende mogelijkheden om te roteren en de club heeft geen rekening gehouden om een kern uit te bouwen die twee matchen in een week aankan.

Youri Mulder en Filip Joos gaan zelfs nog een stapje verder. De spelers die Anderlecht aantrok zijn niet de mannen die Felice Mazzu kan gebruiken.

“Dat wil dus zeggen dat de club gefaald heeft in zijn aankoopbeleid. Anderlecht heeft op dit moment helemaal niet de spelers die Mazzu nodig heeft”, klinkt het.