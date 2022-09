Beresterke Deense selectie, maar Nielsen (en Olsen) zijn erbij tegen Kroatië en Frankrijk

Denemarken heeft zijn selectie voor de wedstrijden tegen Kroatië en Frankrijk van volgende week bekendgemaakt. Daarbij ook twee Bruggelingen: Andreas Skov Olsen en Casper Nielsen.

Dat Skov Olsen erbij is, is natuurlijk geen verrassing. De 22-jarige winger is er basisspeler en scoorde al 7 keer in 22 matchen. Voor Casper Nielsen is het de zesde keer dat hij opgeroepen is, maar hij wacht nog steeds op zijn debuut. Mogelijk kunnen zijn sterke prestaties bij Club hem nu wel speelminuten opleveren.

De Deense selectie bulkt ook van het talent als je de namen bekijkt.