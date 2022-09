Stoica ziet het met lede ogen aan: "Ik mis waardering voor het paars-witte shirt dat ze mogen dragen"

Anderlecht speelt donderdag tegen het Roemeense Steaua Boekarest. Alin Stoica kent beide ploegen natuurlijk goed. Hij volgt Anderlecht nog op de voet en schudt het hoofd als hij denkt aan de matchen die ze dit seizoen al speelden.

Stoica, tussen 1996 en 2002 speler van RSCA, ziet een gebrek aan mentaliteit. "Ik sta natuurlijk veraf van de dagelijkse werking, maar als ik zie met welke ingesteldheid sommige jongens over het veld lopen... Dat kan écht niet bij Anderlecht", zegt hij bij HLN. "Weten de huidige spelers wel nog waarvoor de club staat? Anderlecht wordt door velen beschouwd als een springplank naar de Europese (sub)top. Dat kan, al ben je na een paar leuke dribbels niet opeens klaar voor Dortmund of Liverpool. In voetbal draait het om prijzen winnen. En al zeker bij Anderlecht. Dat lijkt de selectie niet te beseffen."

Stoica weet wat het is om te verliezen van Westerlo. "Ik was erbij toen we in september 1998 met 6-0 verloren in het Kuipje. Dat was echt één van de zwartste dagen in mijn carrière. Op de terugweg was het zo stil in de bus dat je zelfs achterin de buschauffeur op zijn kauwgom kon horen knagen. We waren als spelersgroep gekrenkt in onze eer, onze coach Arie Haan werd niet veel later ontslagen. Een groot contrast met afgelopen zondag. Ik heb de indruk dat de huidige spelers veel lichter over zo'n blamage gaan. Ik mis waardering voor het paars-witte shirt waarin ze mógen spelen. Anderlecht is de grootste club in België en heeft een rijke Europese geschiedenis. Die moet gerespecteerd worden."