Filip De Wilde zal zich 'Mister Michel' altijd herinneren als grote meneer: "Hij en Constant waren perfect op elkaar ingespeeld! Hoe goed, dat besef je pas achteraf"

Michel Verschueren heeft bij veel spelers van Anderlecht een blijvende indruk nagelaten. Ook bij Filip De Wilde, de doelman die door Verschueren twee keer naar het Astridpark werd gehaald.

De Wilde werd - zoals velen - verrast door het nieuws. "Vorige week stond hij nog in de krant...", reageert hij bij Voetbalkrant.com. "Ik ben veel met hem in contact gekomen tijdens mijn carrière. Mijn eerste contract heb ik bij hem thuis getekend. Ik kende hem zoals vrijwel iedereen hem kende: flamboyant en zijn liefde voor Anderlecht was enorm."

De Wilde heeft heel veel respect voor het werk dat hij deed. "Hij heeft Anderlecht aan de top gebracht. Maar hij heeft de club ook door de overgang van voor het 'Arrest Bosman' naar erna geloodst. En dat heeft hij sterk gedaan. Wat me altijd is bijgebleven is hoe hij en Constant Vanden Stock een perfect duo waren. Ze waren perfect op elkaar ingespeeld. Hoe goed dat was, besef je wel pas achteraf", aldus De Wilde.

De Wilde speelde in totaal 14 seizoenen voor Anderlecht. "Hij is heel belangrijk geweest in de loop van mijn carrière. Hij heeft ook de eerste contacten gelegd voor mijn terugkeer na mijn periode in Lissabon. Verschueren was een vertegenwoordiger van het instituut Anderlecht. Hij heeft veel mooie periodes gekend, maar in de moeilijke nam hij ook zijn verantwoordelijkheid. Hij reageerde altijd heel pragmatisch. Een grote meneer is heengegaan."