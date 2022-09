Mazzu voor belangrijke wedstrijd in Conference League: "Het probleem is niet de wil, maar het mentale"

Felice Mazzu staat morgen met zijn troepen voor een zeer belangrijke opdracht in de Conference League op het veld van FCSB. Op de persconfertie was de coach kalm, goedlachs, maar ook wel kritisch voor zijn ploeg.

"Wat ik vooral zie is dat de groep niet in staat is om uit te voeren wat ze wil uitvoeren. De wil is er! Het probleem is echt niet de wil, maar het mentale. Ze spelen precies met een zekere angst. De stress verhindert hen te doen wat ze willen doen, of zouden moeten doen", verklaarde Felice Mazzu, coach van RSC Anderlecht, op de vooravond voor de belangrijke wedstrijd tegen FCSB in de Conference League.

Met een 1 op 12 in de competitie moet paars-wit zich dringend herpakken. Velen zeiden dat de tactiek van Mazzu moest veranderen. "Er zijn waarschijnlijk wel aanpassingen nodig. Maar ik herhaal, het is vooral het mentale aspect dat de dingen vooruit zal helpen, dat ze zal doen werken. Daarna is het waar, elke coach heeft zijn ideeën en probeert die toe te passen, maar hij kan zich aanpassen als dat nodig is", maakte Mazzu duidelijk. "Mijn positie? Ik weet gewoon dat ik nu voor je zit en dat ik morgen naast mijn spelers zal staan. De rest weet ik niet", ging de coach verder na de speculaties over zijn toekomst bij Anderlecht.

"Bij FCSB is er echt kwaliteit!"

Tegen FCSB zal het in ieder geval niet makkelijk zijn om de negatieve spiraal te doen verdwijnen. "Er is echt kwaliteit bij FCSB. De Italiaanse spits die ze deze zomer hebben gehaald is erg sterk in de lucht. Hun full-backs zijn erg offensief ingesteld en dus zullen we voorzichtig moeten zijn met hen. Ze zullen absoluut willen winnen tegen ons, dus het wordt een zware wedstrijd. Maar dat is met al onze wedstrijden op dit moment het geval", besloot Mazzu.