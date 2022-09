Jelle Vossen weet wat Zulte-Waregem nodig heeft: "We moeten terug naar het voetbal van ons seizoensbegin"

Zulte-Waregem was redelijk goed begonnen aan de competitie. Tegen Seraing, Antwerp en Club Brugge haalden ze 4 op 9. Ondertussen zijn ze afgegleden naar een degradatieplaats.

6 van de 8 tegenstanders van Zulte-Waregem dit seizoen eindigden vorig seizoen in de top 8. Het gevolg is een 5 op 24 en een 17e plaats. Essevee staat momenteel dus op een degradatieplaats.

"Maar de volgende tegenstanders zijn haalbaarder", vertelde Jelle Vossen aan Het Laatste Nieuws. "Toch op papier, maar in onze situatie is er geen enkele simpele opdracht."

"Ik weet dat het cliché is, maar we moeten eigenlijk terug naar het voetbal van in het begin van het seizoen", vindt Vossen. "Toen creëerden we meer kansen. Nu nauwelijks nog. We presteerden toen ook hoopgevend. Met die gedachte moeten we elke week op het terrein stappen. Hopelijk kunnen we dan af en toe eens een foutje van de tegenstander afstraffen."