Marc Brys met OHL naar KV Mechelen: "Belangrijk dat we goed aan seizoen begonnen"

Derbytijd voor OH Leuven. Op de negende speeldag in de Jupiler Pro League staat een uitwedstrijd bij KV Mechelen op de agenda.

Coach Marc Brys kijkt uit naar de derby, maar blikt ook nog even terug op de gewonnen partij tegen Sporting Charleroi. “Ondanks enkele moeilijke momenten hebben we een goede wedstrijd gespeeld tegen een sterke en solide tegenstander,” opent Marc Brys. “Ik denk dat de ploeg die het meeste wilde winnen ook gewonnen heeft. Zelfs na de 2-2 zijn we vol voor de overwinning blijven gaan en dat is een verschil met de voorbije jaren. Toen waren we mentaal kwetsbaarder en lieten we de kopjes sneller hangen. We hebben als groep op dat vlak stappen gezet, ondanks de vele nieuwe jongens. Maar ze respecteren elkaar en leggen de lat hoog. Voor elkaar én voor zichzelf. Dat is de kunst van een goed elftal te hebben.”

Het waren uitgerekend invallers Mario Gonzalez en Rapha Holzhauser die het verschil maakten zaterdag. “Het is altijd mooi als wissels renderen. Ook tegen KV Oostende was Rapha met zijn assist al beslissend. Het toont nog maar eens het enthousiasme van de jongens die invallen en de kwaliteit van deze groep. Maar ook de reactie van het publiek geeft onze groep vleugels en extra kracht. Er is dit seizoen een hele mooie synergie tussen de spelersgroep en de supporters. Ik hoop dan ook dat er opnieuw veel supporters meegaan naar Mechelen, want ze hebben al bewezen dat ze echt impact hebben op deze groep.”

Na acht speeldagen staat OH Leuven op een knappe vierde plaats in het klassement waardoor de ploeg gezien worden als de revelatie van het seizoensbegin, maar coach Marc Brys tempert de verwachtingen. “Het wordt dit seizoen bijzonder zwaar voor alle ploegen, want er zijn drie onmiddellijke zakkers. Daarom was het belangrijk dat we goed aan het seizoen begonnen. We moeten dit zo lang mogelijk proberen aanhouden en dan zien we wel waar we uitkomen. Zijn we plots play-off 1 kandidaat? Dat denk ik niet, maar wij zijn wel een ploeg die een resultaat kan neerzetten, met goed voetbal. Ze zijn nooit klaar met ons.”

Zaterdag staat de derby aan de Dijle op het programma. Een wedstrijd Achter de Kazerne is voor geen enkele ploeg een makkelijke verplaatsing. “KV Mechelen was in het begin van het seizoen wat op zoek naar het juiste systeem, maar dat hebben ze ondertussen wel gevonden. Ze hebben een goede ploeg met veel talent en spelen met vertrouwen. Ik verwacht een geanimeerde wedstrijd, met veel kansen aan beide kanten. En een publiek dat er kort op zit. Dus ik hoop dat onze supporters ook talrijk aanwezig zullen zijn om wat weerwerk te bieden, want ze maken écht het verschil,” besluit de coach.