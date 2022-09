Marc Overmars door 3 ex-speelsters van Ajax beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

3 ex-speelsters van Ajax hebben bij Het Parool getuigd tegen Marc Overmars. Ze wensen anoniem te blijven.

Marc Overmars werd in de lente de nieuwe technisch directeur van Antwerp. Toen was er al heel wat controverse rond zijn aanstelling. Hij moest enkele maanden eerder bij Ajax opstappen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat ging over grensoverschrijdende berichten naar meerdere vrouwelijke collega's.

In Het Parool brachten 3 ex-speelsters van Ajax een getuigenis. Ze wensten anoniem te blijven, maar zeggen dat ze ook het slachtoffer van Overmars zijn geweest.

2 speelsters getuigden over een gebeurtenis in de fysioruimte. Overmars kwam daar binnen en betaste een speelster op de massagetafel. Een andere speelster was ook aanwezig in die ruimte. "Hij deed alsof het een grap was, maar zo voelde dat totaal niet aan", aldus de 2 ex-speelsters. Een 3e speelster zei: "ik wist van een paar speelsters dat ze ervaringen hadden die niet in de haak waren".

Ajax wenstte niet op vragen die daarover gaan te reageren.