Oudere broer van Paul Pogba en nog 4 anderen voor de onderzoeksrechter in een afpersingszaak rond Paul Pogba

Mathias Pogba, de oudere broer van Paul Pogba, is samen met 4 anderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Dat kwam persbureau AFP uit gerechtelijke bron te weten.

Paul Pogba wordt al enige tijd door criminelen gechanteerd. Naar eigen zeggen gaat het om miljoenen euro's. Zijn broer Mathias is betrokken en die onthulde via een video dat hij samen met 4 anderen betrokken partij is. De 5 zitten al enkele dagen in voorhechtenis.

Sinds dit seizoen speelt Paul Pogba weer voor Juventus, maar hij revalideert van een knieblessure. Trainer Massimiliano Allegri verwacht hem pas in januari terug.