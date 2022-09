Niet doelpuntenmaker maar andere speler is onze man van de match bij Genk-Gent, hallo Roberto?

Met 5 doelpunten uit 9 wedstrijden beleeft Genk-kapitein Bryan Heynen een van zijn meest doeltreffende seizoenen ooit. En tegen KAA Gent was de treffer van Heynen heel belangrijk. Toch kiezen we voor een andere speler als man van de match.

Namelijk voor de man die de assist gaf voor Heynen: Mike Trésor. De aanvallende middenvelder viel vorig jaar onder Storck en Van Den Brom geregeld naast de basis en wanneer hij speelde was het vaak niet echt spetterend.

Dit seizoen is hij na 9 speeldagen de meest doeltreffende speler van de competitie. Met 5 doelpunten en 5 assists staat hij twee beslissende acties voor Ferran Jutgla die 5 doelpunten heeft en 3 assists. Enkel Cercle Brugge en STVV weten dit seizoen nog niet wat het is om een doelpunt en/of assist van Trésor tegen te krijgen.

Scoren is voor Trésor alweer vier wedstrijden geleden en zondagnamiddag was hij er in de beginfase dichtbij maar de 23-jarige winger schampte zijn schot richting cornervlag. Altijd als hij aan de bal komt, loert het gevaar om de hoek.

En dat is niet altijd in een open spelsituatie maar ook bij stilstaande fases. Vrancken liet uitschijnen dat ze bij Genk weldegelijk wisten dat er in die eerste zone ruimte zou liggen bij een vrije trap maar de bal moet er dan ook nog effectief komen. Heynen dook perfect in de bal en kopte de 1-0 tegen de touwen.

Als aanvallende speler noteerrde hij en passpercentage van 84% optekenen en ook de duels ging hij niet uit de weg. Dat Paintsil geblesseerd is, is een aderlating voor Racing Genk. Maar een blessure van Trésor zou pas echt een ramp zijn.

🤤 Mike Tresor a une nouvelle fois régalé avec un caviar #GNKGNT



⚽️ vs Club Brugge

⚽️ vs Standard

⚽️🎯 vs Eupen

🎯 vs Zulte-Waregem

❌ vs Cercle Brugge

⚽️⚽️🎯 vs Seraing

❌ vs St-Trond

🎯 vs Union

🎯 vs La Gantoise pic.twitter.com/LwkqQ4riB4 — Ma Pro League (@MaProLeague) September 18, 2022