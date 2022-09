Čustović panikeert niet na tweede pandoering op rij: "Zeker dat Kortrijk volgend seizoen op hoogste niveau speelt"

Čustović heeft de opdracht om er voor te zorgen dat Kortrijk volgend seizoen op het hoogste niveau nog actief is. Niet evident om die tot een goed einde te brengen, als je zijn ploeg de voorbije weken aan het werk zag.

Na de 1-4 thuis tegen Mechelen werd ook met dezelfde cijfers in Anderlecht verloren. "We waren in de eerste helft nog goed gepositioneerd", haalt de KVK-coach aan. "We gaven slechts enkele kansen weg en slikten toch de 1-0. Na de pauze hebben we het niet goed gedaan op stilstaande fases."

Genoeg positieve punten

Nadien dikte de score nog wat aan. "De 4-1 komt er dan nog naar een hoekschop voor ons, na een tegenaanval en een strafschop. We hebben werkpunten, maar speelden ook tegen een efficiënt Anderlecht. Er zijn ook genoeg positieve punten om mee te nemen", maakt Čustović zich sterk.

Blijft wel een feit dat Kortrijk twee stevige nederlagen slikte in wedstrijden waarin het ook geen aanspraak kon maken op puntengewin. Dat brengt toch degradatiezorgen met zich mee. "We gaan blijven strijden. Ik ben zeker dat Kortrijk volgend seizoen nog op het hoogste niveau speelt."