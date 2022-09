Nielsen haalde Bayat zelf van transferdossier: "Ik heb op dat moment op tafel moeten kloppen"

Casper Nielsen verruilde in het tussenseizoen Union SG voor Club Brugge na een ware transfersoap. De Brusselaars kwamen zelfs opeens met Mogi Bayat als bemiddelaar op de proppen. "Op dat moment heb ik zelf op tafel moeten kloppen", klinkt het bij de middenvelder.

Pikant detail: Union SG wist héél goed dat Club Brugge niet langer met Mogi Bayat wil samenwerken. Het lijkt dan ook geen toeval dat het net de omstreden makelaar was die plots rond de tafel moest gaan zitten.

“Club Brugge liet me zelf ook weten dat ze enkel met Union zelf rond de tafel wilden gaan zitten”, doet Casper Nielsen zijn verhaal bij Nordjyske. “Ik heb op dat moment zelf op tafel moeten kloppen. Wat ik heb gezegd? Dat het spel moest stoppen.”

Er bestaat geen twijfel over dat Mogi Bayat zijn eigen financiële belangen had

Uiteindelijk kwamen alle partijen eruit. “Bayat werd op mijn verzoek van het dossier gehaald. Er bestaat geen twijfel over dat die man zijn eigen financiële belangen had. Dat gevoel had ik. En mijn vermoeden werd sindsdien bevestigd door verschillende personen waarmee ik heb gepraat.”