Zaakwaarnemer geeft meer details over transfer van Alderweireld: "Toby had vorige zomer al een akkoord met Antwerp, maar dat was het probleem'

Toby Alderweireld koos in het tussenseizoen dan toch voor een terugkeer naar Antwerpen. Al kon de transfer naar het stamnummer één 365 dagen eerder beklonken worden. Ook in de zomer van 2021 was er een akkoord.

“De transfer van Toby Alderweireld naar Antwerp FC was eigenlijk snel in orde”, verrast Stijn Francis in MIDMIDPodcast. “Eigenlijk had Toby al vorige zomer aan akkoord met de Great Old, hé. Al was Tottenham Hotspur toen storende partij.”

De zaakwaarnemer doelt op de prijs die The Spurs op het hoofd van Mega Toby hadden geplakt. “Al-Duhail SC betaalde dertien miljoen euro voor Alderweireld en dat bedrag kon Antwerp niet ophoesten. Aanvankelijk had Toby geen oren naar het voorstel uit Qatar. Maar toen hoorden we de bedragen…” (glimlacht)