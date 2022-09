Cercle Brugge verliest eerste match onder Muslic: "Voor mij geldt hetzelfde"

Cercle Brugge verloor donderdag een oefenwedstrijd van het Nederlandse Heerenveen.

Na het ontslag van Dominik Thalhammer opende de nieuwe coach Miron Muslic met een nederlaag tegen de nummer zes uit de Eredivisie.

Muslic had zes internationals te kort en begon met drie man achterin. De pressing en de powerplay van Thalhammer waren opnieuw van de partij.

“Dat is de stijl van Cercle en we werken ook al meer dan een jaar in die richting. Dit is ook mijn visie op voetbal, alleen moeten we een paar zaken bijsturen en terug naar de basis”, zegt Muslic aan Het Nieuwsblad.

Hij weet als geen ander dat er geen tijd meer verloren mag gaan. “Als coach ben je altijd een kort leven beschoren, dat hoort er nu eenmaal bij. Thalhammer heeft dat moeten ondervinden en voor mij geldt hetzelfde. Zo ver ben ik inderdaad ook al.”