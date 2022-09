🎥 Rode Duivels tegenstander Canada is snel klaar met Qatar, speler en ex-speler uit Jupiler Pro League scoren

Op het WK is Canada een tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase. Het won een oefenduel tegen gastland Qatar.

Canada had in Toronto geen kind aan Qatar. Al in de vierde minuut kopte Cyle Larin (Club Brugge) raak voor Canada en in de dertiende minuut viel ook de 2-0. Op aangeven van Alphonso Davies scoorde spits Jonathan David (ex-KAA Gent) van dichtbij.

Qatar kon er bijzonder weinig tegenover stellen, het gastland van het komende WK kreeg de bal pas in de slotfase voor een tweede keer op doel. De Qatarezen spelen op het WK tegen Nederland, Ecuador en Senegal. Ze zullen beter voor de dag moeten komen als ze iets willen rapen.

De Rode Duivels spelen hun openingsmatch van het WK op 23 november tegen Canada. Ze zijn dus alvast gewaarschuwd.