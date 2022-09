Nieuwe beloftenaanvoerder Vranckx heeft duidelijke doelen: "Zo snel mogelijk Rode Duivel, mijn tijd komt nog"

Niet enkel de Rode Duivels komen deze week in actie, ook de beloften zijn samengekomen. En dus valt er ook daar nieuws te rapen.

Aster Vranckx is kapitein bij de beloften. Hij maakte afgelopen zomer de overstap van Wolfsburg naar AC Milan, waar hij moet strijden voor een plek in de ploeg.

Basisplaats?

"Of ik nu slaag bij Milan of niet: ik zal nooit spijt hebben dat ik er getekend heb", aldus Vranckx in Het Laatste Nieuws.

"En ik wil zo snel mogelijk Rode Duivel worden, maar ik ga er geen timing opplakken. Mijn tijd komt nog", is de nieuwe kapitein duidelijk.