Qatarese emir heeft grote plannen: na PSG eerst Sampdoria en/of nu ook Spaanse club?

PSG heeft hij in handen, er was ook al het gerucht rond Sampdoria en nu zou de Qatarese Emir een nieuwe club op het oog hebben.

Binnenkort is er het WK in Qatar, maar de Qatarezen zijn op verschillende manieren actief in het voetbal en klaar om de wereld te veroveren.

Espanyol

Tamim ben Hamad Al Thani is ondertussen eigenaar van PSG, maar hij zou volgens Fulbox een nieuwe club op het oog hebben.

Zo zou hij Espanyol Barcelona willen kopen. Enkele dagen geleden was er ook al het gerucht dat hij Sampdoria zou willen kopen. Worden dat mogelijke satellietclubs van PSG of zijn er andere plannen? Dat is nog afwachten.