Johan Boskamp ziet Louis van Gaal als bondscoach voor Rode Duivels wel zitten

Het WK moet nog gespeeld worden, maar overal wordt al druk gespeculeerd over de mogelijke opvolger van Roberto Martinez.

Niemand lijkt er nog van uit te gaan dat Roberto Martinez na het WK de bondscoach van de Rode Duivels zal zijn. Na meer dan zes jaar lijkt het voor velen genoeg geweest.

Voor analist Johan Boskamp zou Louis van Gaal best wel een goede bondscoach voor de Rode Duivels zijn. “Ik vind van wel. Hij kan het onderste uit de kan halen bij een speler”, vertelt de Nederlander aan Het Nieuwsblad.

Hij haalt meteen ook een voorbeeld aan. “Herinner je Wesley Sneijder nog voor het WK 2014. Wes is een wereldgozer, maar Van Gaal, die toen ook bondscoach was, zat hem voor dat WK zo op te naaien. Hij was te dik, te loom... Sneijder ging trainen als een gek en speelde het WK van zijn leven. We speelden voor de derde plaats.”