Analist ziet opvallende opvolgers voor Martinez: "Dat zal hij misschien zelf voorstellen"

Het WK in Qatar zou wel eens het laatste kunststukje kunnen worden van bondscoach Roberto Martinez. En dan is de vraag: wie zou hem eventueel kunnen opvolgen?

Er passeerden de voorbije weken al een aantal interessante en onverwachte namen, nu doen sommige analisten er nog een schepje bovenop.

Ex-Rode Duivel?

Marc Degryse beseft dat Roberto Martinez sowieso ook nog technisch directeur is bij de nationale voetbalbond.

En dus ook een woordje zal meepraten vermoedelijk bij het zoeken naar een opvolger. "Misschien stelt hij zelf wel Vermaelen of Kompany voor als opvolger", klinkt het in De Morgen. Of het zover zal komen? Dat is nog een heel andere vraag.