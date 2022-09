Belgisch jeugdinternational Matazo bespreekt vertrek bij RSCA en het net geen deel uitmaken van het project Kompany

Bij de Jonge Duivels is Eliot Matazo een gewaardeerde kracht. De ex-speler van Anderlecht zit nu al voor het tweede seizoen in de A-kern van Monaco.

De 20-jarige middenvelder is dus stappen aan het zetten onder Philippe Clement. In de zomer van 2018 verliet Matazo Anderlecht voor Monaco en bij de RTBF benadrukt hij dat dat niets met geld te maken had. "Ik begrijp dat mensen denken dat ik onder druk werd gezet, maar dat was niet het geval. Ik heb een manager sinds ik 14 ben, maar hij is meer een mentor dan een manager."

Matuur genoeg

Matazo staat stevig in zijn schoenen. "Ik ben matuur genoeg, ik neem zelf mijn eigen beslissingen." Misschien was het idealer geweest als hij bij Anderlecht had kunnen samenwerken met Kompany, die aanvankelijk toch de kans gaf aan heel veel jeugdspelers.

"Vincent Kompany en zijn project? Het is moeilijk om te zeggen of ik was gebleven als mij dat project was voorgesteld. Het verleden is het verleden." Het is dus lang niet zeker dat Matazo, die ook de interesse van onder meer Man City genoot, dan wel langer het paars-witte shirt had gedragen. "Het klopt dat ik verschillende voorstellen heb gehad. Dat is dankzij alle toernooien die we gespeeld en gewonnen hebben met Anderlecht."