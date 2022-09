🎥 Mertens en De Bruyne vermaken zich met Van Dijk en De Ligt: "Van Ketelaere, die ken jij niet hé?"

In aanloop naar de derby tussen Nederland en België hebben enkelen zich nog verbroederd.

Kevin De Bruyne en Virgil van Dijk kennen elkaar goed van in de Premier League. Ook Dries Mertens en Matthijs de Ligt zijn te zien in de video.

In in video die door de Nederlandse voetbalbond werden gelanceerd is te zien hoe De Bruyne en Mertens het opnemen tegen Van Dijk en De Bruyne in een quiz over hun kennis van de Nederlandse en Belgische ploeg.

De Ligt kent Charles De Ketalaere wel maar versprak zich even bij zijn naam. "Van Ketelaere, die ken jij niet hé", zei hij tegen Van Dijk die uit proeste door diens verspreking.

We zullen zien op het veld of de vier ook zo goed overeen komen.