🎥 Bekijk: Zlatan Ibrahimović speelt een Romein in een Asterix & Obelix-film

Dat Zlatan Ibrahimović wel in is voor wat show wisten we al, maar de Zweed doet het nu ook op het grote doek.

Zlatan Ibrahimović hersteld momenteel van een operatie aan zijn knie en is zeker nog tot januari out. Maar Zlatan weet altijd wel iets te vinden om in de belangstelling te blijven. Vorig jaar werd al bekend dat Ibrahimović een kleine rol heeft in de nieuwste film van Asterix & Obelix, The Middle Kingdom krijgt. De Zweed speelt de Romein Caius Antivirus in de vijfde film van de Asterix & Obelix-reeks. De film komt pas begin 2023 in de zalen, maar Zlatan zelf heeft al een eerste trailer gedeeld op zijn sociale media accounts. Soon. Vive la France #asterixetobelixlempiredumilieu pic.twitter.com/FIu00f899G — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 25, 2022