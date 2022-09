SK Beveren laat zich niet verrassen en droomt van topaffiche: "Tegen Club Brugge of Genk spelen zou fijn zijn"

SK Beveren heeft zich niet laten verrassen in de beker. Een topaffiche tegen Club of Genk, die zouden ze in het Waasland nu wel graag zien komen.

SK Beveren ging op het veld van Wezet winnen dankzij doelpunten na rust van Ismaheel en Maderner. Dries Wuytens kwijtte zich van zijn taak in de verdediging door de nul op het bord te houden. "Opdracht volbracht. Een zuivere 0-2 zege en een clean sheet. Meer moest dat niet zijn", aldus een tevreden Wuytens in een reactie bij Het Nieuwsblad.

Meer ruimte in tweede helft

Al mocht het misschien nog met een tikkeltje meer spektakel zijn. "Soms mochten we iets meer voetballen, al heeft Wezet helemaal geen slechte ploeg. Ze hebben een paar goede voetballers lopen met ervaring. In de eerste helft hielden ze goed stand, maar na rust kwam er iets meer ruimte. Daarvan hebben we geprofiteerd."

SK Beveren hoopt om in de volgende ronde een tegenstander van het hoogste niveau in ons land tegen te komen. "Het is altijd fijn om ons te meten met een ploeg uit 1A. Dan weten we ook waar we staan als ploeg. Een voorkeur heb ik niet echt. Maar tegen Club Brugge of Genk spelen, zou wel fijn zijn."