Henry wijst met beschuldigende vinger naar Real Madrid: "Ze hoeven geen onmogelijke dingen te doen voor Eden Hazard"

Eden Hazard verzamelde dan wel de nodige speelminuten bij de Rode Duivels, maar de aanvoerder kon zich eigenlijk nooit helemaal doorzetten. Thierry Henry wijst met een beschuldigende vinger richting... Real Madrid.

Vooral tegen Oranje was Eden Hazard héél bleek. Meer zelfs: de aanvoerder van de Rode Duivels kwam eigenlijk op geen enkel moment in het stuk voor. Maar wat had de Belgische voetbalnatie eigenlijk verwacht met een handvol minuten in de benen?

De situatie is wat ze is. Maar Thierry Henry stoort zich aan de manier van werken bij De Koninklijke. "Real Madrid hoeft geen onmogelijke dingen te doen met Eden", aldus de assistent van Roberto Martinez bij RTL Sport. "Het is alweer een tijdje geleden dat hij mocht spelen, terwijl hij minuten nodig heeft. Ik val niemand aan, hé. Ik schets gewoon de situatie."