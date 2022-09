De man van Beveren werd de held van Faeröer: "Nations League is een zegen"

De 31-jarige Joan Simon Edmundsson knalde Faeröer tijdens deze interlandbreak naar een overwinning tegen Turkije.

Edmundsson speelt voor de nummer 125 op de FIFA-ranking, een land met amper 50.000 inwoners. Ze slaagden er nu wel in te winnen van Turkije.

“Het was koud, winderig en regenachtig. Voor ons is dat het normale weer, voor de Turken niet. We wisten dat dit in ons voordeel kon spelen”, vertelt Edmundsson aan Het Nieuwsblad. “Zo vaak winnen we niet en al zeker niet tegen een groot land als Turkije. Voor ons is dit heel bijzonder. Maar of dit onze meest historische zege ooit is, dat weet ik niet.”

Met zijn achtste goal voor zijn land staat hij op twee doelpunten van de titel van topschutter aller tijden. De Nations League is voor hem alvast een absolute zegen. “Vroeger vonden we moeilijk tegenstanders. Het is hier koud, het regent hier, en het is nog een hele trip: je moet altijd via Kopenhagen vliegen. De velden lagen er ook altijd slecht bij - nu hebben we al een jaar of tien kunstgras. Door de Nations League spelen we tegen ploegen die meer van ons kaliber zijn. We zijn daardoor ook verbeterd.”