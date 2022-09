Belgische beloften maken indruk tegen topploeg Frankrijk, Mathijssen héél tevreden: "Dit mag overal gezien worden"

De Belgische beloften speelden maandagavond in Valenciennes 2-2 gelijk tegen Frankrijk. Bondscoach Jacky Mathijssen had na afloop woorden van lof voor zijn team. Hij had "een supergoeie wedstrijd" gezien.

"Ik vond het niveau nog iets hoger dan in onze vorige oefenmatch tegen Nederland", verwees Mathijssen naar de oefenpot van vorige vrijdag in Leuven, die de beloften met 1-2 verloren van Jong Oranje. "Ik ben heel blij dat we met deze groep, in deze omstandigheden in een uitwedstrijd tegen een topteam, meer dan hebben standgehouden. We hadden dit zelfs winnend kunnen afsluiten."

De Belgen kwamen langs Largie Ramazani en Yari Verschaeren twee keer op voorsprong maar zagen de Fransen even vaak langszijkomen. "Uiteraard zijn er nog werkpunten. Dat weten we", benadrukte Mathijssen voor de camera van de KBVB. "Maar dit geeft toch een boost voor het vertrouwen. We hebben vandaag tegen een kandidaat Europees kampioen gespeeld maar wat wij, zeker in de eerste helft, op de mat hebben gebracht mag overal gezien worden. Er was beweging, intensiteit, er werd goed verdedigd en uitgevoetbald onder druk."

Na de pauze werd in beide kampen duchtig gewisseld, wat de automatismen niet ten goede kwam. Maar Mathijssen vond de invallers goed inkomen. "Het is nooit gemakkelijk met zoveel wissels. Maar we speelden ook een meer dan degelijke tweede helft. Jongens die de kans kregen om zich te tonen, hebben dat heel goed gedaan. Mijn kern is na deze twee wedstrijden zeker in de breedte beter geworden en dat was een van de doelen van deze stage."

Eerder dit jaar plaatste de U21 zich voor het EK van volgende zomer in Roemenië en Georgië. (Belga)