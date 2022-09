Opvallend: Deze clubs hun stadions zitten het volst (Club Brugge niet in de top drie)

Een opvallende statistiek: deze clubs uit de Jupiler Pro League hebben de volste stadions dit seizoen.

Een opvallende top drie in de Jupiler Pro League: Union, Anderlecht en Antwerp hun stadions zitten dit seizoen het volst. Geen Club Brugge dus in de top drie. Union hun stadion is met 8.000 plaatsen ook wel een stuk kleiner dan dat van Club Brugge (29.062 plaatsen). Het gaat dus niet om het aantal bezette plaatsen, maar om het percentage van alle plaatsen er bezet is. Union kan dit seizoen gemiddeld op 7.088 supporters rekenen. Daarmee staan zij op plek één met een bezettingsgraad van 89%.

Anderlecht en Antwerp vervolledigen de top drie. Anderlecht heeft gemiddeld 18.600 fans op de tribunes dit seizoen, terwijl de capaciteit van het Lotto Park 21.500 bedraagt. Zij hebben nog steeds een hele hoge bezettingsgraad van 87%, waarmee ze net achter Union staan. Op Antwerp zitten er gemiddeld dan weer 12.445 mensen in het stadion. Dat terwijl er in het legendarische Bosuilstadion 16.144 mensen de wedstrijden kunnen meepikken. Zij staan dus derdes met 77%.

En dan pas Club Brugge!

Club Brugge volgt samen met Standard en KV Mechelen op een gedeelde vierde plaats in het klassement. Alle drie deze ploegen hebben een bezettingsgraad van 72% dit seizoen. Dit moet wel in perspectief worden geplaatst, want op Club Brugge (20.957) en Standard (20.060) zitten dit seizoen gemiddeld gezien wel het meeste fans in de tribune.

KVC Westerlo (69%), Genk (60%), OH Leuven (56%) en KAA Gent (55%) vervolledigen de top tien. Buiten deze ploegen kan enkel nog KV Kortrijk (53%) rekenen op een bezettingsgraad van boven de 50%. Zulte Waregem (49%), STVV (48%), KV Oostende (42%), Charleroi (39%), Seraing (28%), KAS Eupen (27%) en Cercle Brugge (13%) vervolledigen het klassement.