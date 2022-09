🎥 Oud-coach van Standard slaat speler in het gezicht bij vervanging

Een vos verliest nooit zijn streken en dat geldt ook voor Guy Luzon. De ex-coach van Standard ging zijn boekje weer te buiten.

In 2013-2014 greep Luzon bijna de titel met Standard. Hij eindigde toen op amper twee punten van kampioen RSC Anderlecht.

Nu is Luzon aan de slag als coach van de U21. Dinsdag sloeg Luzon één van zijn spelers, Ziv Morgan, in een duel tegen Ierland vlak in het gezicht.

Israël won de wedstrijd uiteindelijk op strafschoppen nadat Osher Davida van de Rouches de winnende strafschop omzette.